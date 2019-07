Uccide la fidanzata nella vasca da bagno e poi confessa. L’omicidio è avvenuto a San Savero, in provincia di Foggia. La donna, Roberta Perillo di 32 anni, è stata trovata morta nella vasca da bagno nel suo appartamento.

Il fidanzato, Francesco D’Angelo di 37 anni, figlio di un noto medico di San Severo, si è presentato in Questura, pochi minuti dopo la chiamata del suo avvocato, per confessare l’omicidio.

Da quanto appreso il gesto dell’uomo sarebbe avvenuto al culmine di una lite. Al momento della confessione D’Angelo era in stato confusionale per colpa dell’uso di farmaci. Il 37enne è ora in stato di arresto con l’accusa di omicidio. Sul posto sono in corso i rilievi della polizia scientifica e si attende l’arrivo del pm e del medico legale.