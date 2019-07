Due incidenti si sono verificati questa mattina sulla A14 in direzione nord. Il primo all’altezza di Andria, è accaduto all’incirca un’ora fa e ha visto coinvolta una Ford Focus.

La macchina, per cause ancora sconosciute, è finita in testacoda ed è completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per estrarre il conducente dalla lamiere e il personale del 118 che al momento sta medicalizzando il ferito che pare sia in gravi condizioni.

A un centinaio di metri dal primo incidente, una Mercedes è finita rovinosamente sullo spartitraffico tra le due corsie dell’autostrada. Per fortuna gli occupanti della macchina non sembra abbiano riportato ferite gravi. A segnalare l’incidente ci ha pensato un camionista che ha posizionato il mezzo pesante al centro della carreggiata con le quattro frecce accese.

1 di 4