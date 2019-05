Anziano trovato morto in casa. Secondo gli investigatori l’insegnante in pensione Antonio Leo, 89enne, è stato assassinato nella sua abitazione a Collepasso in provincia di Lecce.

L’insegnante, il cui corpo è stato trovato completamente bruciato, sarebbe morto in seguito alle ustioni riportate dopo che qualcuno lo ha inondato di alcol dandogli fuoco. L’omicidio sarebbe avvenuto nel bagno dell’abitazione dell’uomo in via Don Sturzo, a pochi metri dalla caserma dei carabinieri.

I figlio della vittima, Vittorio Leo di 48 anni, titolare di un agenzia immobiliare ubicata nella stessa palazzina, durante l’interrogatorio dei carabinieri avvenuto nella notte, ha confessato di essere stato lui ad uccidere il padre. Secondo la sua ricostruzione durante una lite ha cosparso il padre di alcol e poi gli ha dato fuoco.