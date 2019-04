Vede i Carabinieri e gli spara contro. Un ragazzo di 22 anni a Bisceglie, P.M.G. ucraino di origine, ma italiano per adozione, ha dato vita a una sparatoria nel tardo pomeriggio di ieri nelle vicinanze del mercato ittico.

I Carabinieri erano arrivati sul posto per effettuare una verifica sul conto di un giovane che, secondo alcuni cittadini, stava girando per le vie della città armato. Il giovane era a bordo della propria bicicletta elettrica ma, vistosi quasi raggiunto, se ne è liberato proseguendo la fuga a piedi. IL Comandante della Tenenza ha continuato a rincorrerlo quando il giovane ha estratto la pistola, un revolver marca Taurus calibro 38, arma clandestina poiché con matricola ripunzonata, e, puntandola verso il militare, ha sparato.

All’inizio la pistola non ha esploso proiettili, ma il ragazzo, determinato nel proprio intento,

ha continuato ad azionare l’arma, fino a quando sono stati esplosi 2 colpi. Fortunatamente l’Ufficiale, accortosi già della pistola, ha guadagnato un riparo di fortuna e, benché armato, non ha risposto al fuoco, conscio del contesto urbano e quindi ad alto rischio di incidenti in cui si trovava.

I colpi quindi non sono andati a segno per la reattività del Tenente nell’uscire dalla traiettoria e nel mettersi al riparo. A quel punto il giovane reo fuggiva facendo perdere le proprie tracce. Al fine di individuare e bloccare il giovane, già chiaramente riconosciuto dai militari operanti, essendo lo stesso già molto noto per pregiudizi di polizia per reati contro la persona ed afferenti sostanze stupefacenti, il Comando Provinciale di Bari, in

brevissimo tempo, inviava sul posto 60 Carabinieri di rinforzo.

Il giovane, attivamente ricercato anche a Trani, è stato localizzato dai militari del N.O.R.-Sezione Operativa della Compagnia di Trani e dagli stessi Carabinieri della Tenenza di Bisceglie in Via Andria, dove è stato bloccato.

Il ragazzo, che a quel punto non ha opposto alcuna resistenza, ha fatto rinvenire in un terreno attiguo all’ospedale civile di Bisceglie, avvolta in un panno bianco, la pistola con cui poco prima aveva sparato.

Alle ore 23.00 , dopo un interrogatorio di garanzia condotto dal Sostituto Procuratore di turno in cui il giovane assistito dal proprio legale si è avvalso della facoltà di non rispondere, ed è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto emesso dall’Autorità giudiziaria.

