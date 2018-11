L’esplosione avvenuta questa mattina nella fabbrica di fuochi d’artificio “Pirotecnica” dei fratelli Cosma, alla periferia di Arnesano, ha causato la morte di uno dei tre operai feriti. La vittima è Gabriele Cosma, figlio 19enne di uno dei titolari.

Inutili si sono rivelati i soccorsi perché il giovane ha perso la vita dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi lesioni. I feriti sono invece due operai che si trovavano all’interno del capannone quando, alle 8.30, è avvenuta la violenta deflagrazione: uno è ricoverato in gravi condizioni per le ustioni riportate nello scoppio.

Nei resti dei laboratori di fuochi pirici, nella zona ‘Mater Domini’ tra Arnesano e Lecce, sono in corso i rilievi tecnici e la messa in sicurezza dell’area. I Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale dello Spesal stanno accertando le cause dell’esplosione.