Non è riuscito ad ingerire un chicco d’uva ed è morto soffocato. Un bimbo di due anni è deceduto per uno stupido acino mentre si trovava con i genitori in un’abitazione di Leporano in provincia Taranto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prima praticato le manovre di rianimazione necessarie e dopo lo hanno trasportato al vicino Poliambulatorio, ma purtroppo, non c’è stato nulla da fare.

Ora spetterà ai Carabinieri ricostruire l’accaduto, che ricorda molto la vicenda analoga di una bambina di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, deceduta in spiaggia a Marina di Lizzano anche lei per un chicco di uva andatole di traverso.