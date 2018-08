Con l’arrivo dell’estate le spiagge su tutto il litorale pugliese si sono attrezzate per accogliere i turisti. Non tutte però sono a norma e per questo la Guardia Costiera ha effettuato dei controlli su tutto il territorio.

L’operazione “Spiagge Libere” ha permesso di riscontrare 45 illeciti, sequestrare 405 attrezzature e di effettuare oltre 20mila euro di multe che hanno permesso la restituzione di 3132 metri quadri di spiagge all’uso pubblico e gratuito.

L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’occupazione abusiva di tratti di spiaggia destinati all’uso pubblico, contro alcuni soggetti che senza alcuna autorizzazione li hanno trasformati in spiagge private, anche con fini di lucro.

L’operazione si è sviluppata in tutta Italia. In totale sono stati effettuati circa 5mila controlli, quasi 170mila euro di sanzioni amministrative comminate, 385 illeciti riscontrati e 12mila attrezzature balneari sequestrate per un totale di circa 250mila metri quadri di spiagge libere restituite ai cittadini.

