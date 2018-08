Incidente mortale sulla statale 172, nel tratto tra Fasano e Laureto. Ieri pomeriggio, intorno alle 15, Maria Simeone, 57enne di Locorotondo, ha perso la vita a bordo della sua Fiat Idea mentre stava tornando da lavoro. Fatale lo scontro frontale con un’Audi a poche centinaia di metri dal semaforo della Vernisina.

Secondo alcune indiscrezioni, la donna avrebbe perso il controllo della macchina per un malore e abbia impattato contro l’Audi A3 con a bordo una famiglia di origine inglese residente in Valle d’Aosta in vacanza in Puglia.

Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, i Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Fasano che stanno eseguendo i rilievi di rito, e la Polizia municipale che si sta occupando della viabilità. Gli occupanti dell’Audi sono stati trasportati dal 118 presso il Perrino di Brindisi.

Foto di GoFasano.it 1 di 3