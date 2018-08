Ieri pomeriggio nel quartiere “Settefrati” di Barletta, i poliziotti della Squadra Investigativa si sono messi sulle tracce del 35enne Capuano Ruggero, intercettato mentre si aggirava a bordo di una bicicletta, con fare sospetto, per le vie della città.

Capuano è stato seguito da via Regina Margherita fino a via Foggia, quando è entrato in un garage; da cui è uscito poco dopo sempre a bordo di una bicicletta. Gli agenti hanno deciso di fermarlo per sottoporlo a controllo ma, notata la loro presenza, il 35enne ha scagliato la bici contro l’auto di servizio e si è dato alla fuga a piedi. Raggiunto dopo un breve inseguimento, è stato bloccato da un equipaggio della Squadra Volante, precedentemente allertato e tempestivamente giunto sul posto.

Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina celate all’interno degli slip; l’attività è stata così estesa al box, dove in un bidoncino per la spazzatura è stata rinvenuta e sequestrata una grande busta contenente 180 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 80 grammi. Accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, il 35enne è stato associato presso il carcere di Trani.