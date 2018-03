La Prefettura fa e il Tar disfa. Non si tratta di una guerra tra i due, ma è semplicemente l’esito inusuale dell’affare rifiuti, chiamiamolo così, che riguarda la fallita Lombardi ecologia e la new company Ercav, nata nell’ambito di una proposta di concordato preventivo, poi bocciata, con i vertici di nomina giudiziaria e destinata a essere venduta, poi sottoposta però a interdittiva antimafia disposta dalla Prefettura di Bari a novembre dello scorso anno. Insomma un casino anche solo da spiegare in parole semplici.

Tutto nasce da un rapporto della Dia secondo cui la fallita Lombardi ecologia e la Ercav “hanno un oggettivo e incontrovertibile legame che le accomuna”. Ad aggiungere altra carne al fuoco ci sono l’inchiesta per falsità ideologica, lottizzazione abusiva e truffa aggravata aperta dalla Procura di Milano e quella dei Carabinieri di Lecce per i 560mila euro, parte di una tangente da un milione, pagati all’ex sindaco di Botrugno, Silvano Macculi, dal pregiudicato Gianluigi Rosafio e da Tiziana Luce Scarlino, rispettivamente genero e figlia di Giuseppe Scarlino, boss della Sacra corona unita, condannato all’ergastolo, con il tramite di Rocco Lombardi, amministratore della Lombardi ecologia proprietaria unica delle quote della Ercav.





Nell’interdittiva antimafia emessa dal Prefettura di Bari, tra i dipendenti dell’Ercav prima in forza alla Lombardi, figurano diversi soggetti pregiudicati o vicini ai clan baresi. Ci sono Gaetano Bellomo, imparentato col boss Savino Parisi, Gaetano Cassano figlio del pregiudicato Biagio Cassano del clan Parisi e Tommaso Parisi figlio di Giuseppe e nipote di Savino Parisi, oltre a personaggi legati al clan Zonno di Bitonto, quali Domenico Cavalieri Foschini, pluripregiudicato condannato in primo grado a 16 anni con l’accusa di tentato omicidio e Biagio Campanale. Nomi pesanti.

Fin qui la storia. Ieri il Tar ha annullato l’interdittiva della Prefettura. Secondo il Tribunale amministrativo regionale, nel dispositivo la Prefettura elenca dati spesso non aggiornati o non corretti nei riferimenti soggettivi e comunque non facilmente riconducibili a reati-spia rispetto a situazioni coinvolgenti i componenti della famiglia Lombardi”. Di più, “non viene neppure approssimativamente delineato il meccanismo del potenziale asservimento della Lombardi ecologia rispetto a iniziative di una o più organizzazioni di stampo mafioso”.

Altro elemento di rilievo fatto notare dal Tar è il fatto che la Ercav è gestita dalla curatela fallimentare e non dalla famiglia Lombardi, i cui membri risulterebbero in aggiunta incensurati. L’interdittiva della Prefettura aveva bloccato la possibilità per la Ercav di stipulare nuovi contratti e nominato due amministratori straordinari per la gestione di quelli in essere per la raccolta rifiuti in 29 Comuni.