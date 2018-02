Quando si dice amare gli animali. “Parco di mare”, tra Fasano e Ostuni, è un circolo ippico fuori dal comune, si può paragonare ad un vero e proprio centro benessere per i cavalli. Un tapis roulant per il defaticamento, che viene usato anche quando piove, passeggiate nel mare per la riabilitazione e alimentazione selezionata per ogni specie, dal pony allo stallone.

Il nostro interesse è partito dal video di un nostro lettore in cui si vede un cavallo che passeggia libero sulla macchina ginnica. Abbiamo contattato il circolo ippico, per capire quale fosse il loro intento con questo tipo di allenamento fuori dal normale.

“I cavalli sono a loro agio quando camminano sul tapis roulant – ci spiega Francesca, la proprietaria del circolo – li vedi che dopo qualche passo vanno giù col collo e incominciano a mangiare e a camminare sereni. Addirittura li lasciamo liberi. Per loro è un esercizio di rilassamento”.

“Siamo abituati a trattare al meglio i nostri cavalli – continua -. Quando le giornate ce lo consentono, li portiamo anche al mare per consentirgli di camminare nell’acqua, un esercizio che serve per la riabilitazione delle zampe, molto sensibili per questa specie di animale”.

“Per noi – conclude Francesca – sono una vera e propria passione. Facciamo di tutto per il loro benessere fisico, ma soprattutto per quello mentale. Grazie ai nostri istruttori, sia i nostri cavalli che quelli dei privati vengono costantemente coccolati”.