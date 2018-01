La lotta dei laureati in Scienze Motorie continua. Una laurea che per colpa degli sbocchi professionali quasi inesistenti è da molti vista come “fantasma”. Questa figura professionale, presente soltanto nelle scuole medie e superiori, non è inserita all’interno della scuola primaria. Queste ultime, per insegnare ai piccoli l’importanza dell’attività motoria, si affidano a corsi gestiti dal Coni, a pagamento, oppure qualche maestro deve prodigarsi a insegnare ciò per cui non ha studiato.

Ma stamattina, da un articolo pubblicato su una testata locale, i laureati in scienze motorie hanno appreso che l’Università di Foggia ha iniziato il Mobak (Motorische Basis Kompetenzen), un progetto europeo finalizzato allo sviluppo motorio del bambino. Purtroppo però il corso, è aperto ai maestri delle scuole primarie, oltre che ai laureati in Scienze Motorie.

“Piuttosto che assumere chi ha studiato per 5 anni e inserire nella scuola primaria la figura del professore di educazione fisica – dice Flora Benincaso, consulente sportiva – fanno fare dei corsi di aggiornamento ai maestri. A questo punto non sarebbe più logico chiudere questo corso di laurea? Dopo il cambio da Isef a laurea magistrale abbiamo perso qualsiasi diritto”.

“Le facoltà di Scienze Motorie, essendo ubicate nei Policlinici, – conclude la Benincaso – sono rette dalla lobby dei medici dello sport e dei docenti. Per questo motivo la facoltà è ancora in piedi e continua a rubare i soldi agli studenti che pagano le tasse. Oltre le nostre pressioni ci sono volute anche quelle del Movimento 5 Stelle per avere un riscontro dai vertici”.