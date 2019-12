L’Associazione L’Isola Felice, accreditata come Centro di Formazione BLSD presso la Regione Puglia, organizza un Torneo di Burraco per Beneficenza a Bari, presso Spazio 13 nel fine settimana del 21-22 dicembre.

BLSD altro non è se non l’acronimo di Basic Life Support and Defibrillation, ossia l’insieme di manovre salvavita da eseguire, nel caso con un defibrillatore, in caso di arresto respiratorio e cardiaco. Sono tecniche di base, che possono salvare la vita di una persona, in un momento critico come quello di un arresto cardiaco, dove pochi minuti fanno la differenza tra la vita e la morte, come ricorda il Dott. Roberto Tunzi, impegnato in prima linea nella formazione dei corsisti.

L’Isola Felice, affiliata alla Salvamento Agency – Istituto di Alta formazione nel Soccorso e nell’Emergenza, conta su 18 istruttori BLSD e ha recentemente concluso la formazione degli insegnanti in 79 Istituti scolastici tra Bari e Provincia, essendo le manovre di primo soccorso esercitabili sia su adulti che su infanti.

Per finanziare i loro prossimi progetti, tra cui spicca la donazione di defibrillatori ad enti, scuole ed enti sportivi per poter prevenire decessi facilmente evitabili, è stato istituito un torneo di beneficenza di burraco.

Il torneo avrà luogo presso lo Spazio 13, la scuola di pratiche innovative, nella zona del Tribunale di Bari. Le date previste sono Sabato 21 e Domenica 22 dicembre. La quota di iscrizione è di €20 e ci si può iscrivere chiamando il numero informativo 348 4706109