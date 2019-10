Un seminario formativo gratuito per raccontare ai commercianti le opportunità del digitale. Martedì 29 ottobre, a partire dalle 9 nella sede di Confesercenti Bari di viale Falcone e Borsellino 2, impresa 4.0 e presenza online saranno i temi al centro di un incontro organizzato dal C.A.T. Imprendo Puglia in collaborazione con il network Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio.

Dopo la registrazione dei partecipanti, il saluto istituzionale dell’avvocato Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Bari, e un’introduzione al seminario a cura del dottor Pino Gadaleta, un digital strategist di Punto Impresa Digitale terrà una relazione dal titolo

“Restart, la crescita riparte dal Digitale”.

“Un commerciante – spiega lo stesso Gadaleta di Confesercenti Bari – deve sempre tenere a mente che non vende semplicemente prodotti, bensì benefici. Capire qual è il beneficio che il prodotto soddisfa favorirà dunque il suo acquisto da parte del cliente. Quest’ultimo è oggi in grado di accedere, attraverso internet, a una serie infinita di informazioni: il digital marketing è dunque la chiave per promuovere il nostro prodotto o servizio e attivare pratiche di e-commerce che supportano l’attività dell’impresa all’interno di una strategia più

ampia, con obiettivi misurabili e concreti”.

A chiarire le dimensioni del fenomeno, è stato nelle scorse settimane Marco Grossi, senior Manager di Facebook Italia e Spagna per le Pmi: “L’87% degli italiani attivi sulla piattaforma – ha spiegato – ha almeno una connessione con una impresa italiana e 143 milioni di persone nel mondo sono connesse con un’azienda in Italia tramite Facebook. I due miliardi di account sono il primo ma non l’unico motivo che spinge le imprese a stare su Facebook, il cui merito è offrire strumenti con cui gli imprenditori possono testare i propri prodotti. Un esempio è l’algoritmo che individua potenziali futuri clienti, persone che hanno già acquistato articoli simili a quelli in catalogo del venditore; così nel caso di prodotti artigianali italiani ci sono buone possibilità di arrivare a clienti russi, cinesi, americani e arabi”.

L’evento si svolgerà c/o la sede provinciale della Confesercenti di Bari in Viale P. Borsellino e G. Falcone n. 2 Bari dalle ore 9 alle ore 13. L’evento è gratuito previa registrazione alla email info@confesercentibari.it o chiamando ai numeri telefonici 080 88 92 407 e 351 53 23 967.

