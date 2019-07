Radionorba Battiti Live, alla sua diciassettesima edizione, si terrà a Bari al molo San Nicola il prossimo 28 luglio. L’ultima tappa del grande evento musicale condotto Alan Palmieri ed Elisebettaa Gregoracci vedrà come ospiti internazionali gli Ofenbach e Lp.

Ma i grandi nomi presenti nella quinta e ultima tappa di Battiti Live 2019 non finisco qui. Grande attesa per Alessandra Amoroso, i Boomdabasch, Maneskin, Achille Lauro, Francesco Renga, Max Pezzali, Fabrizio Moro, Annalisa, Elodie, Elettra Lamborghini, Francesco Gabbani e Gabry Ponte.

Anche a Bari, come in tutte le altre tappe, il pubblico in piazza potrà rivolgere delle domande direttamente agli artisti sul palco: tra i ragazzi ci sarà la webstar e attrice 16enne, Mariasole Pollio.

Lo spettacolo andrà in onda in differita televisiva su Italia 1 il 7 agosto con la regia di Luigi Antonini. Lo show, organizzato con il patrocinio del Comune di Bari e della Regione Puglia, inizierà alle 21 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud Marco Guacci e Claudia Cesaroni con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest’anno i partner dell’evento sono Tim, Fiat, Coca Cola Future Legend, Nuii, Dok e Famila, Carta Wow, Nintendo Switch, Caseificio Montrone e Acqua Amata, hair stylist ufficiale Wella. L’ingresso è come sempre gratuito.

1 di 1