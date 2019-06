Essere aggiornato sull’andamento del mercato non basta più, oggi per essere agente immobiliare bisogna stare al passo coi tempi, quanto mai come negli ultimi anni, in rapida evoluzione. Per tutti gli operatori del settore attenti al mondo che cambia è nata l’app di Casashare, il fenomeno immobiliare del momento.

A Bari il 4 Luglio, all’Hotel Parco dei Principi, dalle ore 10 alle 13, si terrà un incontro di presentazione e approfondimento della nuova e rivoluzionaria app di Casashare, e a illustrarne segreti e funzionalità ci sarà direttamente il presidente di Casashare, Massimiliano Pochetti.

Pochetti accompagnerà i suoi ospiti in un tour completo tra tutti i vantaggi di questo strumento unico, il primo assistente virtuale per i professionisti del Real Estate. Già 4300 agenti immobiliari in tutta Italia hanno installato l’app sul proprio smartphone e sono la testimonianza di quanto, questa nuova tecnologia, stia rivoluzionando l’intero settore. L’incontro è rivolto a tutti i professionisti del settore immobiliare e a tutti coloro che vogliono entrare in contatto con la nuova realtà del Real Estate.