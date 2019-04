Un’oasi naturale immersa tra gli ulivi secolari che farà svanire ogni dubbio sulla meta da raggiungere in occasione delle vacanze pasquali. Non è un miraggio, ma la magia del Resort Carrisiland che riapre dal 21 al 25 aprile con tante novità da scoprire.

Un parco naturalistico, uno tematico e uno acquatico, 80 ettari di natura e divertimento che lasceranno i turisti senza fiato, nessuno escluso. Dall’ultima arrivata, l’Isla Natascia, con le sue location spettacolari e gli acquascivoli dedicati alle famiglie al Saloon, punto d’incontro di tutti gli appassionati del West dove si possono gustare piatti tipici texani e messicani.

Tra tende indiane e posade messicane trionfa l’hotel Santa Fè, tanto amato dai bambini che potranno alloggiare e vivere come veri cowboys, passeggiando su pony e cavalli. Una realtà fatta di cose semplici, a contatto con la natura, tra una visita al “Kocis Indian Village” e delle gustose grigliate al barbecue nell’area pic-nic.

Le sorprese non sono di certo finite. Nei lunghi sentieri, sotto le folte chiome degli alberi secolari, si parla di briganti, di piante sacre e aromatiche, ma anche di dinosauri, animali, fiabe e casette di legno dove i bimbi possono lasciare mesaggi agli amici gnomi o alla fata Tatina, custode del bosco. Il pomeriggio è invece dedicato agli spettacoli. Non mancherà l’incontro con la mascotte del parco, Wandy, pronta a dispensare autografi e foto ricordo con i più piccoli.

Dietro il successo del parco c’è il lavoro sinergico della famiglia Carrisi. Rosita ha parlato del suo team familiare così affiatato, innamorato del proprio lavoro dove ognuno ha idee chiare e competenze precise. A testimoniare questo entusiasmo sono anche Franco e Marco Carrisi, direttore del parco, che hanno confermato per il secondo anno numerosissime prenotazioni da parte di gruppi e scolaresche già dalla primavera. “Hotel Santa Fè, tutto pieno per Pasqua e Pasquetta”.

Appuntamento dunque al 21, 22, 23 e 25 aprile per tutti i gruppi e famiglie che in questi giorni sceglieranno Carrisiisland come vacanza ideale! L’apertura al pubblico sarà dalle ore 9 alla chiusura prevista per le 18. Anche quest’anno il parco sarà aperto sino al 4 novembre per il programma “Autunno” e per lo speciale “Halloween a Carrisiland”.