Mining, peer-to-peer, crittografia, dark web, monete virtuali. Se leggendo o sentendo queste parole la vostra mente vaga nel buio, confusa, non preoccupatevi. A spiegarvi tutto in modo semplice e a rispondere a tutti i vostri interrogativi ci penserà Tedx Bari che, con il suo secondo evento Salon in Puglia, porta a Bari la rivoluzione decentralizzata della tecnologia Blockchain. Una sfida nella sfida per il team che quattro anni fa ha portato a Bari il format americano del TEDx, che ha organizzato questa conferenza con il sostegno della BitCoin Foundation Puglia.

L’appuntamento è in programma per venerdì 3 maggio alle 17.00 nella sala convegni di The Hub Bari (pad.129 Nuova Fiera del Levante di Bari) che ospita l’iniziativa. I 130 biglietti per partecipare sono andati sold out in poche ore, a dimostrazione del grande interesse sul tema e della voglia di capirci qualcosa in più. L’evento sarà registrato e gli interventi degli speaker saranno pubblicati successivamente sulla pagina Facebook ufficiale del TEDx Bari.

Blockchain: a Decentralized Revolution si pone come un momento di confronto per rafforzare il rapporto dell’associazione Tedx Bari con il territorio in cui opera, caratterizzato dalla possibilità di dialogo tra gli speaker e il pubblico su un tema di non facile comprensione. L’evento è realizzato con il contributo di Bitcoin Foundation Puglia, la prima realtà del Sud Italia ad avvicinarsi ad una tecnologia innovativa quanto dirompente e sconosciuta tuttora ai più.

Filomena Tucci, Gabriele Sabbatini, Giuseppe Olivieri e Paolo Luigi Burlone sono i quattro gli speaker selezionati per questo incontro: esperti nel settore con competenze e professionalità differenti pronti ad alternarsi negli speech e a interagire in un dibattito con il pubblico fornendo uno sguardo sulla realtà attuale e sulle sfide del futuro.

“Il tema che abbiamo scelto è tra i più attuali al giorno d’oggi, e allo stesso tempo anche tra i più difficili da spiegare e sviscerare – commenta Davide Giardino, presidente dell’associazione Tedx Bari -. Poiché però parte integrante della nostra mission è promuovere e sviluppare idee per rispondere alle sfide della globalizzazione, garantendo un impatto positivo sulla qualità della vita delle persone abbiamo deciso di affrontare questa sfida a testa alta. L’obiettivo, in parte raggiunto visto il sold out ottenuto in poche ore, è coinvolgere la comunità e renderla parte attiva delle trasformazioni quotidiane per uno sviluppo sempre più deciso del nostro territorio”.