Eduardo Bennato sarà in Concerto al Teatro Team di Bari sabato 8 dicembre, alle ore 21, per quella che si annuncia come l’unica data in Puglia. Quasi tre ore di musica, video ed interazione con il pubblico renderanno il concerto di Bennato non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale.

Bennato continua dunque il suo viaggio di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi, dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Il tour inizierà i primi giorni di novembre per terminare a metà dicembre, coinvolgendo molte città italiane. La produzione artistica del tour è curata da New Step, in collaborazione con Dimensione Eventi e Ventidieci.

Sul palco il “PINOCCHIO & COMPANY TOUR 2018”, che parte dal nuovo singolo “Mastro Geppetto” e continua tra i brani storici del rocker. On stage la formazione ormai consolidate composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli (chitarre), Roberto Perrone (batteria), Arduino Lopez (basso). A completare il quadro di grande musica il Quartetto Flegreo, formatosi a Napoli nel 2002.

Biglietti in vendita con il circuito Ticket One (on-line su www.ticketone.it ed in tutti i punti vendita affiliati) e presso il Teatro Team.

