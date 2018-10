Francesca Dego, una delle migliori violiniste al mondo, sarà a Bari nei prossimi giorni. A portarla nel Capoluogo ci ha pensato l’Accademia della Musica, la Dego sarà infatti in città per una per una master class di due giorni, precisamente il 24 e 25 ottobre.

Nata a Lecco da genitori italiani e americani, Francesca appare regolarmente con le maggiori orchestre di tutto il mondo quali, solo per citarne alcune, la Royal Philharmonic, la Philharmonia, la Tokyo Symphony e la Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, la Grosses Orchester Graz,.

Collabora con orchestre come “La Verdi” di Milano, Filarmonica Arturo Toscanini, l’Orchestra Haydn di Bolzano, le Orchestre del Teatro di Venezia di Genova, Bari, Bologna, Trieste, Verona e La Fenice, nonché l’Orchestra della Toscana. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, nel 2008 ha ricevuto la massima attenzione per essere stata la prima vincitrice femminile italiana del rinomato “Concorso Paganini” di Genova dal 1961.

Ha lavorato al fianco di molti stimati direttori come Christopher Franklin, Gianluigi Gelmetti, Paul Goodwin, Christopher Hogwood, Yoel Levi, Grant Llewellyn, Gianluca Marcianò, Wayne Marshall, Diego Matheuz, Shlomo Mintz, Sir Roger Norrington, Donato Renzetti, Daniele Rustioni e Xian Zhang.

L’accesso alla master class di Francesca Dego è limitatissimo, solo 6 i posti per allievi effettivi e 10 posti per uditori. Per saperne di più si può contattare la segreteria allo 080 50 54 167 o al 331 871 91 84 oppure la direzione al 328 03 87 497.

1 di 1