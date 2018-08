Un doppio impegno estivo riapre la via dell’arte di Luisella Cantatore. L’artista pugliese è presente con le sue opere “Silence” alla Biennale dell’Architettura a Palazzo Zenobio di Venezia e nella collettiva milanese “La presa della Bastiglia”.

“Per me è un grande onore essere presente con le mie opere a Venezia e a Milano – commenta l’artista – e sono ancora più orgogliosa di questa esperienza dopo aver visto che Maurizio Cattelan sul mio profilo Instragam le ha apprezzate. Dopo molti anni ho deciso di riprendere a dipingere, lo storico e critico d’arte Giorgio Gregorio Grasso le ha volute a Venezia e Milano e per questo non posso che ringraziarlo”.

Luisella Cantatore è diplomata all’istituto d’arte di Corato e vive a Ruvo di Puglia. Da due decenni è naturopata e imprenditrice nel settore benessere e dimagrimento.

A Venezia sono esposte tre tele in bianco e nero, in orizzontale, che riproducono silhouette stilizzate di donne in controluce. L’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 30 agosto. Un’altra opera è esposta in via Sant’Orsola a Milano in una collettiva, sempre a cura del professor Grasso, dal titolo “La Presa della Bastiglia”.

