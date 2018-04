Al via i festeggiamenti per San Nicola. Nel mese di maggio i Panificatori promuoveranno il pane del “pellegrino”, nominato così per i tanti fedeli che raggiungono Bari per i festeggiamenti del Santo tanto amato in tutto il mondo.

Il pane è fatto di semola e il suo gusto semplice riporta indietro nel tempo, facendo rivivere emozioni antiche. Si potrà assaporarlo in tutte le panetterie del centro storico che esporranno la locandina.

