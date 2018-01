Le notti di Barivecchia si riempiono di arte, cinema e musica e si preparano ad offrirvi 14 appuntamenti culturali dedicati alla bellezza delle immagini, dei suoni e delle opere d’arte. Da martedì 23 gennaio a domenica 22 aprile si svolgerà a Bari la rassegna “Le notti del Borgo Antico”, un evento promosso e organizzato da Vallisa Cultura Onlus, e che andrà in scena in due sedi storiche della città vecchia, Santa Teresa dei Maschi e Vallisa.

Sarà una panoramica a 360 gradi sul cinema pugliese, corti d’autore, pièce e performance, note ricercate e ritmi irresistibili, tutti da vivere per sette settimane dedicate alla cultura e allo spettacolo, in tre rassegne ben distinte tra loro. L’ingresso per ciascuno degli appuntamenti della rassegna è riservato ai possessori della tessera socio Vallisa Cultura Onlus (costo 5 euro).

Martedì 23 gennaio si parte con “Ameluk”, primo film della rassegna “Visti da qui – Riflessioni sul cinema contemporaneo pugliese”. Il regista Mimmo Mancini e parte del cast presenterà una commedia che fa sorridere e al tempo stesso riflettere. Tra gli altri film in programma anche “La guerra dei cafoni” , il sorprendente e amatissimo racconto dell’eterna lotta tra ricchi e poveri nella Puglia anni ’70, girato dal regista Davide Barletti; “Buongiorno Taranto” di Paolo Pisanelli, lo sguardo crudo sulle rabbie e i sogni della città di Taranto, una città immersa in una nuvola di smog e intossicata ad un livello insostenibile e “In Grazia di Dio”, il film più compiuto di Edoardo Winspeare in cui si racconta, in Salento, di una famiglia composta da quattro donne di tre generazioni diverse, davanti alla crisi economica e alla voglia di vivere insieme, unendo caratteri e destini diversi.

“Musica in Vallisa” sarà il segmento dedicato alla musica d’autore pugliese, con la direzione artistica di Kekko Fornarelli. Quattro appuntamenti domenicali con la musica dal vivo, in Vallisa: quattro voci, quattro stili, quattro mondi diversi da scoprire. Si inizia domenica 28

gennaio, alle 19,30, con Abel Maxwell feat. Kekko Fornarelli. Gli altri appuntamenti, con tre straordinarie musiciste femminili, saranno con Carolina Bubbico Trio (25 febbraio), Serena Fortebraccio (25 marzo) con “In a Shape of Girl” e Rossella Racanelli (22 aprile) con “In search of Billie Holiday”.

1 di 1