Spaccio di cocaina in casa. I Carabinieri della Stazione di Castellana Grotte hanno arrestato in flagranza di reato A.N., di 43 anni, già conosciuto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti.

L’uomo è stato fermato al termine di un servizio di osservazione predisposto nei pressi di un bar vicino la sua abitazione, dove erano stati segnalati dei movimenti sospetti. A confermare la circostanza è stato il controllo di un acquirente occorso pochi minuti prima, il quale è stato trovato con diverse banconote in contati che sarebbero servite a pagare la dose.

Al momento ritenuto più opportuno, i militari hanno sottoposto a controllo il 43enne, trovandolo in possesso di 2 dosi di cocaina già confezionate, pronte per una probabile vendita a domicilio. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire altre 8 dosi di cocaina, per complessivi 5 grammi, oltre che 180 euro in contanti ed un bilancino.

Dopo l’arresto è stato sottoposto in regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa del rito per direttissima come disposto dall’Autorità Giudiziaria di Bari.