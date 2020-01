Impossibile pensare all’autocombustione, fenomeno di per sé già molto raro quando le temperature estive superano i 40°, col freddo di oggi è da escludere. Sia quel che sia, in via Torrebella, in corrispondenza del civico 114/c, dalle parti dello Stadio San Nicola per intenderci, è improvvisamente divampato un incendio.

A dare l’allarme sarebbe stato un passante, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. Da una siepe le fiamme si sono propagate al vicino a abete, tutto a ridosso di un complesso abitato. La situazione sembra essere comunque sotto controllo, dalla squadra non state inviate comunicazioni di particolare rilievo alla Centrale Operativa dei Pompieri.

