Siamo al San Paolo in viale delle Regioni 4 e qui, in una palazzina popolare di proprietà dell’Arca Puglia, è crollato un solaio. Tutto ciò è accaduto durante l’inizio dei lavori di ristrutturazione, partiti l’8 gennaio.

L’edificio di 3 piani da tempo versa in condizioni pessime, tanto da aver interdetto l’accesso sui balconi per i condomini. I Vigili del Fuoco, a causa del crollo, hanno intimato l0Arca di staccare il gas per evitare qualche tipo di perdita. purtroppo le famiglie sono senza riscaldamento e acqua calda dall’8 gennaio e non sanno se il loro palazzo sia a rischio.

