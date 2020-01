Ogni giorno è buono per essere quello della svolta. Lo sa bene una allegra nonnina 90enne che oggi ha visto cambiare la propria vita. Con la modica cifra di 3 euro, spesi per comprare un Gratta e Vinci della serie “Numeri Fortunati”, ha vinto ben 200mila euro.

Il tagliando vincente è stato acquistato in una ricevitoria-tabaccheria di via de Giosa, nel pieno centro di Bari. Non è dato sapere se destinerà la somma a figli e nipoti, o se invece ha iniziato a fare le valige per trasferirsi definitivamente in qualche paradiso terreste.