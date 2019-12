Con l’arrivo dell’inverno è tornato a farsi sentire anche il maltempo, preannunciato già dalle scorse ore come si vede nella foto scattata ieri da Saverio De Giglio. Vigilia e probabilmente anche il giorno di Natale, purtroppo, dovrebbero essere caratterizzati dalle avverse condizioni climatiche. Questo pomeriggio, intanto, un improvviso acquazzone seguito da una fitta grandinata si è abbattuto su Bari, le immagini girate in piazza Mercantile sono molto esplicite.

Tornando alle previsioni, a partire da mezzanotte del 24 e per le successive 18 ore sono attesi venti forti, con raffiche di burrasca, nord-occidentali, in graduale attenuazione. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. La Protezione Civile ha diramato un’allerta gialla per vento su tutta la Puglia.

A Bari, viste le condizioni meteo e il notevole traffico delle giornate prenatalizie, la raccomandazione è quella di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, certo ricorrendo a una buona dose di pazienza, sperando che non si guastino o prendano fuoco all’improvviso, come successo stamattina nel sottovia Quintino Sella. Da non dimenticare la possibilità di avvalersi dei parcheggi di scambio di “Lungomare Trieste spiaggia pane e pomodoro” , “Largo due giugno” e di “Corso Vittorio Veneto”