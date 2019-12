L’annunciato arrivo del freddo, con l’allerta meteo gialla della Protezione Civile, non si è fatto attendere, anzi per certi versi ha pure giocato un po’ d’anticipo. Le temperature non certo miti hanno portato in dote fiocchi di neve sul Barese, la foto è stata scattata ad Altamura questa mattina, dove la situazione tende a essere instabile, con il sole che appare e scompare alla vista, riuscendo però a sciogliere i ficchi caduti copiosamente.

Va meglio altrove, con spruzzate avvistate su Ruvo, Acquaviva, Molfetta e Giovinazzo dove però si è trattata della così detta “neve tonda”, fenomeno ben noto agli esperti col nome di graupeln che si verifica, spiegano da Meteone Puglia e Basilicata, quando “aria più calda nel suo tragitto il fiocco, ma non è in grado di scioglierlo. Questo letteralmente si accartoccia su se stesso, assumendo le sembianze di neve tonda”.