Ancora incidenti sulle strade del Barese questa mattina. Sulla ss100, all’altezza di Capurso in direzione Bari, due auto sono rimate coinvolte in un incidente la cui cause sono ancora tutte da chiarire. La dinamica dei fatti è in via di accertamento, nello schianto uno dei due veicoli si girato su se stesso, finendo la sua corsa contromano.

Sul posto è intervenuto un equipaggio del 118, fortunatamente sembra che le persone a bordo dei veicoli non abbiamo riportato gravi conseguenze. La circolazione, invece, ne ha immediatamente risentito, con la formazione della inevitabile coda verso il Capoluogo.

1 di 4