Questa mattina si è verificato un incidente sulla ss100, alle porte di Bari. Un camion, un furgone e una macchina sono venuti in contatto, il risultato è il traffico rallentato verso il Capoluogo e la inevitabile formazione della coda.

L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo che immette sulla ss16 verso Foggia. Sul posto, per gestire la circolazione stradale ed eseguire i rilievi necessari, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Per quanti stanno percorrendo la ss100 in arrivo da Taranto ed è diretto verso Bari, come percorso alternativo è consigliata l’uscita Capurso o Triggiano.

1 di 2