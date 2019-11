Il maltempo che nelle ultime ore si è abbattuto su tutta la Puglia ha dato molto da fare alle Forze dell’Ordine. Da questa mattina gli agenti della Polizia Metropolitana di Bari sono

impegnati sulle strade del territorio, in collegamento con il Servizio Viabilità della Città metropolitana, per intervenire nelle situazioni di emergenza causate dalle precipitazioni diffuse e persistenti, a prevalente carattere di rovescio o temporale, accompagnate da forti raffiche di vento.

Gli interventi più rilevanti sono stati sulla sp114 Monopoli – Conversano in Contrada Cozzana, sulla sp. 157 all’altezza di Altamura e sulla sp41 Altamura – Santeramo in Colle dove, per il forte vento, sono caduti alberi che hanno ostruito la carreggiata. Sulla sp231, nei pressi di Ruvo di Puglia, gli agenti sono intervenuti per interdire la circolazione sul tratto di strada allagato.

