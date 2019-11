Più di 30mila iscritti in soli due giorni, con il numero che ora dopo ora cresce a vista d’occhio. È nato su Facebook il gruppo pugliese a sostegno del movimento emiliano delle sardine, ispirato ai flash mob svolti in Emilia Romagna nelle ultime settimane, in concomitanza con i comizi di Matteo Salvini nella regione.

Anche la Puglia, come le altre regioni d’Italia, si è mobilitata. “Arcipelago delle sardine” è il nome del gruppo e vede a capo tra i fondatori anche Davide Carlucci, sindaco di Acquaviva. Tra gli amministratori figura anche Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto e vicecoordinatore nazionale di Italia in Comune. L’idea è quella di poter organizzare nelle prossime settimane un evento delle sardine in Puglia.

“C’è un gran movimento per cambiare l’Italia – si legge sulla pagina Facebook – per renderla più giusta, più sostenibile, più sviluppata e più libera lasciandoci alle spalle la stagione del fasciopulismo sovranista. Teniamoci stretti come le sardine!”.