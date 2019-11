Emirjan Vukaj, albanese di 38 anni, lunedì ha perso la vita in sella alla sua bici mentre si recava a lavoro sulla strada litoranea Giovinazzo-Molfetta, nei pressi dello svincolo Cola Olidda. Non sono ancora note le dinamiche del tragico episodio avvenuto all’alba che ha visto coinvolta un’auto.

La sua storia merita di essere raccontata. L’uomo, sposato e con tre figli a carico, ha lasciato il suo Paese e ha raggiunto il nipote in Puglia nel periodo di raccolta delle olive per racimolare qualche soldo da mandare alla sua famiglia. Venuto per lavorare, ha trovato la morte pochi giorni dopo il suo arrivo in Italia. A volte il destino è davvero crudele.