Respinto per ora il progetto del Comune di Bari di pedonalizzare via Manzoni, da via Calefati a via Principe Amedeo, durante il periodo di Natale. Il sindaco Antonio Decaro ha riscontrato l’opposizione della maggior parte dei commercianti e dei residenti della zona, dopo l’incontro che si è tenuto qualche giorno fa in piazza Risorgimento.

Il piano riguarderebbe anche la chiusura di via Barletta, via Altamura e del primo isolato di via Putignani, con eventuali aree di parcheggio pensate appositamente per il commercio come quella della Manifattura. È però partita una raccolta firme contro la chiusura al traffico. Al momento i commercianti che si sono schierati in opposizione all’idea di riservare la zona cittadina al solo transito pedonale sono 13, su un totale di 22 attività presenti nei tratti di strada coinvolti nella chiusura.