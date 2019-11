Un impatto talmente violento, da far notevolmente spostare i veicoli dal punto in cui è avvenuto l’urto. Durante la notte appena trascorsa, due auto si sono scontrate all’incrocio tra via Caldarola e via Natale Loiacono, nel quartiere Japigia. A causare l’impatto, molto probabilmente, una serie di fattori tra cui l’asfalto bagnato e l’alta velocità, anche se saranno gli accertamenti a definire con certezza cosa è realmente successo.

Ad avere la paggio, tra le persone coinvolte, una signora olandese, in quel frangente diretta a Brindisi per ripartire dalla Puglia. La donna ha riportato un trauma cranico-facciale ed stata trasportata al pronto soccorso della clinica Mater Dei dall’equipaggio del 118, giunto sul posto per i necessari soccorsi.

