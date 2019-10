Si affrontano con mazze e bottiglie prima in piazza Garibaldi, poi in piazza Risorgimento. A quanto pare ad affrontarsi sarebbero stati due gruppi di ragazzi originari di quartieri diversi dal Libertà.

Una donna, trovatasi suo malgrado in mezzo alla bagarre, ha avuto un malore e per questo sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118. Come spesso succede nessuno pare abbia visto e sentito niente.

A interrogare i presenti sono stati i poliziotti accorsi in mazza in piazza Risorgimento. Per il momento non si conoscono le cause della rissa.