Vendevano aspirapolvere Folletto contraffatte, e per questo due venditori ambulanti di 52 e 42 anni sono stati denunciati. I due, risultati pregiudicati, spacciavano per originali prodotti che nella realtà dei fatti erano banali falsificazioni, il tutto in modo da indurre in errore gli acquirenti e potendo così ricavare cifre più elevate rispetto al prezzo reale del prodotto.

Qualcosa però non ha funzionato nel piano congegnato dagli scaltri criminali, e così una volta conclusi gli accertamenti nel Commissariato di Monopoli, la merce è stata sequestrata i due autori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.