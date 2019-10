Poco dopo la mezzanotte di ieri, sulla ss16 in direzione sud, si è verificato incidente stradale all’altezza del centro commerciale di Molfetta. Per cause ancora tutte da chiarire, un 22enne dello stesso Comune, che stava rientrando, da Andria ha perso il controllo della propria auto, una Peugeot 107 bianca, e ha tamponato un’altra utilitaria con a bordo due ragazzi.

La Peugeot, a quel punto diventata incontrollabile, è andata a finire sul guardrail e subito dopo si è ribaltata. Per fortuna in quel momento non arrivava nessun altro. Sul posto, oltre ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco, è intervenuto il personale sanitario del 118 dalle postazioni di Bisceglie, Molfetta e Terlizzi. Nessuna conseguenza per i due ragazzi, il 22enne con immensa fortuna ne è uscito praticamente illeso, ma è stato trasportato in codice giallo per dinamica all’ospedale di Bisceglie