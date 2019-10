I Carabinieri hanno arrestato un 40enne di Bari per il furto di un tir in una ditta che produce asfalti in provincia di Pescara. Il mezzo pesante procedeva a una velocità elevata sulla statale adriatica, all’altezza dio Chieti. Per l’alta velocità e alla vista del nome della ditta, dalla quale poco prima era stato denunciato il furto di un camion, i militari hanno deciso di fermare il mezzo.

Il barese ha cercato invano di scappare dalla cabina del tir, ma è stato bloccato e arrestato. Il 40enne era da qualche giorno tornato in libertà dopo una misura cautelare di reati contro il patrimonio.

Nel mezzo i Carabinieri hanno trovato un borsone contenente arnesi da scasso. Per questo motivo è stato denunciato per possesso ingiustificato di grimaldelli. Questa mattina il Gip ha convalidato l’arresto del 40enne, al momento ai domiciliari.