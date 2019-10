Incidente in corso Cavour questo pomeriggio a Bari, nei pressi del teatro Petruzzelli. Per cause ancora tutte da chiarire, due moto si sono scontrate, l’impatto ha coinvolto uno scooter e un mezzo della sezione Anticrimine della Polizia.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia Locale, per i rilievi, e il personale sanitario del 118. Ad avere la peggio sono stati i conducenti dei due mezzi, trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso del Policlinico, le loro condizioni non sembrano destare preoccupazione. La strada è stata momentaneamente chiusa.

