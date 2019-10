Questo pomeriggio, all’incrocio tra via Mascagni e via Bellini a San Girolamo, due auto e un furgone sono rimaste coinvolte in un incidente. Nel violento impatto quattro persone sono rimaste ferite, una è stata trasportata al Pronto Soccorso dal personale sanitario del 118, giunto sul posto.

La dinamica è in fase di accertamento, verosimilmente qualcuno dei conducenti non ha rispettato il semaforo, ma in ogni caso ci stanno pensando gli agenti della Polizia Locale a ricostruire come sono andate le cose.

1 di 3