Un automobilista, preoccupato per la puzza di bruciato proveniente dal vano motore del suo Fiat Doblò, ha deciso di uscire dalla statale 16 all’altezza del San Paolo. La puzza è diventata insopportabile non appena raggiunta la stazione di servizio IP in viale Europa.

Appena fuori dall’abitacolo, il conducente non ha potuto far altro che osservare l’inizio di incendio. L’uomo, però, un ex vigile del fuoco, non si è perso d’animo e ha evitato che le fiamme divorassero il furgone utilizzando i due estintori di cui è equipaggiato. Sul posto sono poi intervenuti i vigili del fuoco per mettere il mezzo in sicurezza.