Alessio ha 13 anni ed è affetto da piede torto bilaterale e anche sfuggenti, per questo motivo per la diciannovesima volta dovrà subire un’operazione all’ospedale di Genova. Finora, seppure con grandi sacrifici, i genitori sono riusciti ad affrontare le spese mediche e di trasporto, ma a lungo andare i soldi non bastano più nemmeno per tirare avanti.

Entro il 24 novembre servono 1.400 euro per pagare l’assistenza di un infermiere e l’ambulanza che si dovrà occupare del trasporto del ragazzo, da e per Genova. “Il 25 dovremo già essere in Liguria – spiega mamma Lucia -. L’ultima volta ci volevano mettere in una comunità perché non sapevamo come rientrare, alla fine ci è venuti a prendere un parente”. “I genitori purtroppo non sono eterni – continua la donna – e adesso che anche io non sto bene ci serve un aiuto”. Lucia ha la stessa sindrome del figlio e seppure in forma meno grave è stata a sua volta sottoposta a diciannove interventi chirurgici.

La mamma di Alessio cerca qualcuno che possa tendergli una mano in questo momento di grande difficoltà: soldi o il trasporto. Alessio dovrà essere operato almeno altre quattro volte, anche per via di un problema al midollo osseo.

Chiunque voglia aiutare Alessio può scrivere in privato sulla nostra pagina Facebook o mandare un’email a bari@ilquotidianoitaliano.it per sapere come esprimere la propria solidarietà ed eventualmente mettersi in contatto con la famiglia.