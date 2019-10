Entra in un negozio di abbigliamento, indossa alcuni vestiti in vendita ed esce dal negozio senza aver pagato. Il tentato furto è accaduto intorno alle 10.30 in un esercizio commerciale tra via Manzoni e via Putignani.

Le commesse del negozio, dopo essersi accorte del tentato furto, hanno allertato i Carabinieri. Giunti sul posto i militari hanno identificato il ladro, un cittadino di origini mauriziane, e l’hanno condotto in caserma.