Ieri mattina in piazza Umberto, a Bari, i Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per rapina impropria, due donne, D.L. 27enne, N.A. 41enne ed un uomo P.A. 38enne, tutti di Bitonto. I militari presidiavano la piazza quando hanno appreso, dalla Centrale Operativa, del furto di diversi capi d’abbigliamento per un valore di circa 480 euro, avvenuto in un esercizio commerciale del centro

Durante il colpo, gli addetti ai controlli sono stati aggrediti e minacciati. Dopo una breve ma intensa attività di ricerca nelle vie circostanti, i militari hanno localizzato e bloccato i tre autori mentre transitavano proprio in piazza Umberto.

Gli arrestati, dopo aver nascosto la merce in alcune borse, hanno imboccato l’uscita del negozio, ma le barriere antitaccheggio hanno attivato l’allarme, richiamando l’attenzione

del personale addetto ai controlli. Per guadagnarsi la fuga, i tre hanno quindi aggredito gli addetti alla sicurezza con spintoni e minacce, riuscendo a scappare e lasciando sul posto parte della refurtiva. La competente Autorità Giudiziaria ha disposto per i tre Bitontini gli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Nella vicina piazza Moro nei giorni scorsi, i Carabinieri in due diverse circostanze hanno denunciato in stato di libertà, un romeno 25enne per porto di armi ed oggetti atti ad offendere, essendo stato trovato in possesso di un punteruolo senza giustificato motivo ed un Gambiano 21enne, per aver opposto resistenza ad un controllo e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità.