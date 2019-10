Parcheggia lo scooter davanti alla rampa per disabili e blocca per più di un’ora il passaggio a un ragazzo in sedia a rotelle. Il tutto è successo questa mattina in via Amendola presso la sede dell’agenzia dell’Entrate.

Non essendoci altri passaggi che facilitano la viabilità ai portatori di handicap, il giovane ha dovuto aspettare che il signore, proprietario dello scooter, finisse di sbrigare le sue faccende all’interno della sede e porre fine al minchia parking. La rampa per disabili è stata liberata prima dell’arrivo della Polizia Locale.

