Un cittadino georgiano di 30 anni è stato arrestato lunedì per le vie del quartiere Libertà dagli agenti dell’Anticrimine di Bari, l’uomo è stato colto nell’atto di cedere dell’eroina in cambio di danaro ad un suo connazionale.

Quando hanno visto arrivare la pattuglia, i due si sono divisi, il 30enne ha tentato di dileguarsi con la sua auto, mentre l’acquirente se l’è filata a piedi. A entrambi, però, il tentativo di sfuggire alla cattura è andato male, sono infatti stati bloccati e perquisiti.

All’interno della macchina sono state ritrovate numerose dosi di eroina, già pronte per la vendita, oltre al materiale utile per il confezionamento della sostanza stupefacente, alcuni coltelli ed una pistola scacciacani con caricatore e proiettili. L’arrestato si trova ora in carcere in attesa del Processo.