Nel mirino della Polizia Locale non solo gli automobilisti indisciplinati, ma anche chi fa uso di monopattini elettrici e bici senza rispettare il codice della strada. In totale sono 9 le persone multate dai vigili di Bari.

Nello specifico due persone sono state multate per aver utilizzato un monopattino in strada, tre multe sono state elevate nei confronti di ciclisti che circolavano nella carreggiata opposta a quella del senso di marcia, mentre un altro è stato sanzionati perché procedeva in controsenso a bordo della sua bici. Infine tre ciclisti sono stati multati per essere passati con il semaforo rosso a un incrocio.

I controlli non sono mancati anche per i conducenti di veicoli a motore. A dua automobilisti è stata sospesa la patente per aver fatto dei sorpassi azzardati, un motociclista ha avuto una multa di 400 euro e il ritiro della carta di circolazione per aver installato un dispositivo silenziatore non omologato sul veicolo. Inoltre due parcheggiatori abusivi sono stati multati e i proventi dell’attività illecita sequestrati.