Scontro tra due camion sulla A14 tra Molfetta e Bitonto. A causa dell’incidente una corsia dell’autostrada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Uno dei due conducenti è stato trasportato al Pronto Soccorso in gravi condizioni, per l’altro conducente solo ferite lievi. La Polizia Stradale è al momento sul luogo dell’incidente per i rilievi e per dirigere il traffico.

print